«Поезд здоровья» продолжает работу на территории региона

Проект «Поезд здоровья», направленный на повышение доступности оказания медицинской помощи жителям отдаленных поселений, до 22 сентября посетит 19 населенных пунктов Мурманской области.

В «Поезде здоровья» используется мобильное медицинское оборудование – рентгенодиагностический комплекс для проведения флюорографии и маммографии, а также 3 мобильных лечебно-профилактического комплекса «Диагностика», приобретенные в текущем году в рамках мероприятий предусмотренных региональным проектом «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» для Кандалакшской, Кольской и Печенгской центральных районных больниц за счет средств федерального и областного бюджетов на общую сумму 48 млн рублей. Комплексы оснащены следующим оборудованием: портативный аппарат ультразвуковой диагностики, электрокардиограф, биохимический анализатор крови, гематологический автоматический анализатор, анализатор мочи, спиротест, офтальмоскоп с принадлежностями, отоскоп с принадлежностями, кресло гинекологическое и прочее медицинское оборудование.

В рамках работы «Поезда здоровья» медицинские специалисты проводят профосмотры, обследования по программе диспансеризации, в том числе и углубленной, рентгендиагностические и ультразвуковые исследования, лабораторные обследования и функциональные испытания (ЭКГ и спирография), а также осуществляют вакцинацию взрослого населения против COVID-19. Перечень клинико-лабораторных исследований и диагностических обследований определяется медицинскими организациями исходя из потребностей населения.

«Поезд здоровья» посетит:

25 августа – Кольский район, жд. Кица,

25 августа – Кандалакшский район, с. Ковда;

28 августа – Печенгский район, н.п. Корзуново;

30 августа – Кольский район, жд. Тайбола;

30 августа – Ловозерский район, пгт, Ревда;

31 августа – Ловозерский район, с. Ловозеро;

2 сентября – Кольский район, н.п. Голубые Ручьи;

2 сентября – Печенгский район, н.п. Печенга;

4 сентября – Печенгский район, н.п. Раякоски;

6 сентября – Кольский район, ст. Пяйве;

7 сентября – Печенгский район, н.п. Лиинахамари;

8 сентября – Кандалакшский район, с. Ковда;

13-15 сентября – ЗАТО г. Североморск, пгт. Сафоново;

15 сентября – Печенгский район, н.п. Приречный, н.п. Борисоглебский;

15 сентября – Кандалакшский район, с. Кашкаранцы;

16-17 сентября – ЗАТО г. Североморск, н.п. Североморск – 3;

22 сентября – Кандалакшский район, н.п. Пояконда.

Далее «Поезд здоровья» будет работать и в других районах региона, сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области.