Поездки с детьми в такси Мурманска станут безопаснее

Обеспечить своим детям безопасные условия поездок теперь смогут жители Мурманска. Ведущий агрегатор такси «Яндекс Go» закупил 100 детских кресел для таксопарков столицы Кольского Заполярья и сделал доступной опцию «Детский тариф». С предложением обратить пристальное внимание на данный вопрос к региональным агрегаторам такси ранее обратилось Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма приобретает особую актуальность в условиях стремительных темпов автомобилизации. Компания «Яндекс» откликнулась на нашу просьбу и максимально оперативно закупила за собственные средства оборудование, которое позволило включить новую опцию – «Детский тариф» – в приложение. Дети и их благополучие очень важная для нас тема. Считаю это важным шагом в развитии услуг такси в регионе», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Артём Гришин.

Теперь при заказе такси в сервисе «Яндекс Go» на тарифе «Детский» северянам предоставляется автомобиль с креслами и бустерами, подходящими детям от 9 месяцев до 12 лет.

«Перевозить детей без специальных удерживающих устройств запрещено, но ранее заказать такси для поездки с двумя детьми в Мурманске было крайне сложно. Теперь у жителей появилась возможность передвигаться на такси с детьми, соблюдая все меры безопасности. Все детские кресла в нашем сервисе соответствуют международному стандарту ECE 44, – рассказал руководитель функциональных тарифов сервиса «Яндекс Go» Никита Кузнецов. – Выполнять поездки с детьми могут только водители с самыми высокими оценками пользователей. Они проходят дополнительную подготовку и учатся правильно устанавливать и настраивать сиденья, общаться с родителями и корректно реагировать на поведение маленьких пассажиров. Также добавлю, что все поездки в тарифе «Детский», как и в любом другом тарифе Яндекса застрахованы».

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, на сегодняшний день оборудовано 50 кресел, до конца недели будет установлено ещё столько же. Дальнейшая поставка оборудования планируется силами таксопарков.