Поездки в общественном транспорте Мурманской области станут выгоднее для пользователей СБП

У жителей Мурманской области есть возможность вернуть часть денег в виде кешбэка при онлайн-покупке проездных и пополнении баланса транспортных электронных кошельков. Главное условие — использовать СБП для совершения платежей. Предложение будет действовать в регионе с 5 июня до 30 сентября 2024 года.

Предварительно необходимо зарегистрироваться в программе лояльности на сайте vamprivet.ru или в мобильном приложение «Привет!». Там же можно узнать полные правила предоставления кешбэка.

«Система быстрых платежей достаточно проста в использовании и жители области смогут получить приятную выгоду. Это не первая акция, которую правительство Мурманской области запускает совместно с НСПК, и надеюсь, что она станет популярна среди северян», – сообщила заместитель губернатора Мурманской области – министр цифрового развития Елена Семенова.

Кешбэк 5% вернётся при онлайн-покупке проездных и пополнении баланса транспортных электронных кошельков через Систему быстрых платежей. Деньги автоматически поступят обратно на счёт карты «Мир», с которой произведена оплата.

Купить проездные и пополнить транспортные электронные кошельки можно на сайте карта51.рф или в мобильном приложении «Карта 51», а также на площадках «Фрисби» – на сайте frisbi24.ru или в мобильном приложении «Фрисби24».

«Для жителей Мурманской области, которые предпочитают использовать проездные или электронные кошельки для оплаты поездок, появилась возможность сократить расходы на пополнение транспортной карты. До конца сентября можно получать кешбэк в рублях обратно на свой счёт при пополнении баланса такой карты через СБП – теперь это не только быстро, а ещё и выгодно», – прокомментировала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов АО «Национальная система платежных карт» Мария Точилова.

Как уточняет Министерство цифрового развития Мурманской области, сумма кешбэка на одного пользователя – 1000 рублей в месяц.

Полные правила предоставления акции доступны по ссылке.