Поездки в общественном транспорте Мурманской области станут выгоднее для пользователей СБП в несколько раз

С 1 августа в Мурманской области размер кешбэка при онлайн-покупке проездных и пополнении баланса транспортных электронных кошельков вырастет с 5% до 20%.

«Главное условие, как и ранее, использовать СБП для совершения платежей. Предложение будет действовать в регионе до 30 сентября 2024 года», – сообщила заместитель губернатора Мурманской области – министр цифрового развития Мурманской области Елена Семенова.

По словам вице-губернатора акции, проводимые совместно с Национальной системой платёжных карт, пользуются популярностью у северян.

Купить проездные и пополнить транспортные электронные кошельки можно на сайте карта51.рф или в мобильном приложении «Карта 51», а также на площадках «Фрисби» – на сайте frisbi24.ru или в мобильном приложении «Фрисби24».

«Мы видим, что акция от Системы быстрых платежей пользуется спросом — число онлайн-пополнений баланса транспортных карт и покупки проездных таким способом растет. Вместе с тем мы подготовили для жителей Мурманской области новое предложение и повысили размер кешбэка в 4 раза. Теперь пассажирам общественного транспорта региона после совершения операции по пополнению проездных на счет моментально поступит 20% рублями от суммы платежа», – прокомментировала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов НСПК Мария Точилова.

Сумма кешбэка на одного пользователя – 1000 рублей в месяц.

Как сообщает Министерство цифрового развития Мурманской области, предварительно необходимо зарегистрироваться в программе лояльности на сайте vamprivet.ru или в мобильном приложение «Привет!». Там же можно узнать полные правила предоставления кешбэка.

Напомним, акцию проводит Национальная система платежных карт (НСПК) – операционный платёжный и клиринговый центр СБП.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/