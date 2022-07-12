Поездку на общественном транспорте можно будет оценить по трём параметрам

Все сервисы, связанные с общественным транспортом Мурманской области, объединят на едином портале. Об этом на оперативном совещании 11 июля сообщила заместитель губернатора – министр цифрового развития региона Александра Никипелова.

«Столкнулись с тем, что крупные ресурсы по-своему перерабатывают наши данные из Единой платформы управления транспортной системой, что снижает точность, которая очень важна при мониторинге движения общественного транспорта. В итоге мы приняли решение о создании собственного ресурса», – объяснила вице-губернатор.

Для комфортного использования ресурса на мобильных устройствах создадут его адаптивную версию. Релиз портала, по словам Александры Никипеловой, запланирован на август 2022 года.

«Портал будет включать в себя информацию о маршрутах и остановках общественного транспорта, поможет построить свой маршрут, отследить движение транспорта в режиме реального времени, но самое главное – будет создана функциональность обратной связи», – рассказала руководитель губернатору Андрею Чибису.

Так, жители Мурманской области смогут оценить троллейбус или автобус по трём параметрам – соблюдение расписания, чистота в салоне и вежливость при обслуживании.

Напомним, сейчас благодаря Единой платформе управления транспортной системой в регионе осуществляется мониторинг 430 транспортных средств по 192 маршрутам. Данные по передвижению общественного транспорта передаются на популярные ресурсы «Яндекс.Карты» и «2ГИС» в онлайн-режиме, сообщает Министерство цифрового развития Мурманской области.