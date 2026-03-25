Поэзия повседневности: в Мурманске открылась выставка петербургского графика Андрея Блиока

В Культурно-выставочном центре Русского музея торжественно открылась выставка «Графика Андрея Блиока». Экспозиция объединила более 40 графических произведений, посвящённых теме путешествий.

Андрей Блиок — петербургский художник, выпускник Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина и аспирантуры Академии художеств. Его работы отличает тёплая, наполненная деталями жизнь, оригинальная подача, неожиданные ракурсы и скрупулёзная детализация.

Художник участвовал более чем в ста групповых выставках, а его персональные проекты проходили во многих городах России и за рубежом.

Выставка продолжит работу до 10 мая. (0+)

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457286667%2Fwall-139605315_32287