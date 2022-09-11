Поэзия свершений: в Мурманске открылась выставка Александра Самохвалова из собрания Русского музея

В Мурманском областном художественном музее состоялось торжественное открытие выставки живописи и графики Александра Самохвалова из собрания Государственного Русского музея.

Александр Самохвалов принадлежит к первому поколению художников, учившихся и работавших при советской власти. Среди видов изобразительного искусства, в которых проявил себя мастер – живопись, графика, книжная иллюстрация, плакат, скульптура, произведения декоративно-прикладного искусства. Из ранних работ на выставке представлены произведения cамаркандского периода, в которых автор решает сложные пространственные задачи «сферического видения» по системе своего учителя – Кузьмы Петрова-Водкина.

«Сегодня у северян появилась уникальная возможность познакомиться с творчеством автора «советской Джоконды», яркого представителя реализма СССР – художника Александра Самохвалова. Проведение таких выставок является важной частью патриотического воспитания молодежи и способствует продвижению историко-культурного наследия. Экспозиция работ художника, чье творчество было подчинено стремлению передать поэзию революционных, трудовых и спортивных свершений советских людей, стала прекрасным подарком жителям заполярной столицы и гостям региона», – отметила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Как сообщает региональное Министерство культуры, открытие выставки Александра Самохвалова совпало с первым юбилеем – пятилетием отдела «Культурно-выставочного центра Русского музея» Мурманского областного художественного музея. Создание Центра стало результатом многолетнего сотрудничества Русского музея и Мурманского областного художественного музея.

С приветственным словом перед гостями выступила заместитель Генерального директора по учету, хранению и реставрации музейных ценностей Государственного Русского музея, кандидат искусствоведения, член Союза художников России, член АДИТ Ольга Бабина.

Заведующая отделом «Культурно-выставочного центра Русского музея» Анна Ромашова поздравила посетителей с праздником и вручила награды участникам конкурсов, посвященных 350-летию со дня рождения Петра I.

Фото: https://gov-murman.ru