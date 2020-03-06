Поэзия весны в библиотеке

В преддверии Международного женского дня в филиале № 2 Североморской городской библиотеки состоялся литературно-поэтический вечер «Весенняя капель».

Гости и главные участники мероприятия - клуб людей с ограниченными возможностями здоровья «Надежда» и клуб пожилых людей «Собеседник». Они читали стихотворения собственного сочинения, исполняли песни, дарили друг другу настроение праздника.

Творческое выступление для литературно-поэтического вечера подготовил и североморский депутат Игорь Соловьёв. Прекрасной половине флотской столицы он посвятил несколько песен и подарил подарки.

- Стало уже доброй традицией собираться здесь, в библиотеке, чтобы поздравить друг друга, поближе пообщаться, обсудить какие-то радостные моменты и насущные вопросы – проблемы, которые существуют в округе. А иногда на такие встречи приходят люди, которые чувствуют одиночество - у кого-то ведь есть семьи, а у кого-то их нет. Здесь у нас одна большая семья – спасибо библиотеке, что нас объединяет. Всех женщин поздравляю с весенним праздником – 8 марта. Для них и творческие номера, и подарки, и самое главное – внимание, – поделился впечатлением от встречи Игорь Соловьёв.