Погашение долгов и перерасчёт – главные темы обращений на «горячую линию» Мурманского филиала АО «Ситиматик»

В сентябре среди всех вопросов, поступающих в контакт-центр Мурманского филиала АО «Ситиматик», самыми популярными стали вопросы, посвящённые перерасчёту за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными расходами.

Данной теме посвящены порядка четырёхсот писем и более тысячи звонков на «горячую линию» в неделю. Такой интерес связан с массовым возвращением северян из отпусков и вполне естественным желанием сэкономить на услугах за ЖКХ.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», с 2019 года вывоз и безопасная утилизация из разряда жилищных перешли в коммунальные услуги, отсутствие гражданина по месту регистрации или домовладения сроком более 5 дней стало основанием для проведения перерасчёта. День отъезда за пределы города или региона и день прибытия в него в этот рассвет не учитываются.

Важно, что обратиться за перерасчётом может не только собственник или наниматель жилого помещения, но и его доверенное лицо.

Для того, чтобы подтвердить факт своего отсутствия, к заявлению необходимо приложить соответствующие документы. Это могут быть отпускное или командировочное удостоверение с отметками, сделанными в уполномоченном органе, маршрутные квитанции к которым обязательно необходимо приложить посадочные талоны, справки из медицинского (если гражданин находился на лечении более 5 дней) или образовательного учреждения (для учащихся очной формы обучения). C заявлением необходимо обратиться как можно скорее. В соответствии с действующим законодательством весь пакет документов необходимо подать не позднее 30 дней после приезда по месту жительства.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».