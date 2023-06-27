Погода благоприятствует: глава регионального Минтранса рассказал о ходе дорожной кампании в 2023 году

В рамках оперативного совещания, которое состоялось 26 июня, исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Олег Стародубцев доложил губернатору Андрею Чибису о ходе реализации в 2023 году ремонтных работ на автомобильных дорогах регионального и местного значения.

В этом году ремонт автомобильных дорог на территории региона ведётся в рамках мероприятий нацпроекта «Безопасные качественные дороги», плана «На Севере – жить», государственной программы Мурманской области «Транспортная система», а также осуществления городом Мурманском функций административного центра.

По нацпроекту в текущем году запланированы работы на 38 объектах, в том числе на 20 объектах регионального значения и 18 объектах агломерации «Мурманская».

В полном объёме завершены работы на трёх автодорогах: Кола – Зверосовхоз, Кола – Выходной, а также Пиренга – Ковдор. На объектах Кола – Мурмаши и Мишуково – Снежногорск завершены работы по укладке асфальтобетонного покрытия, остались только работы по нанесению разметки и укреплению обочин.

В активной фазе работы по ремонту автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС, с опережением графика подрядчик приступил к укладке асфальтобетонного покрытия. Завершение работ планируется до конца июля.

Продолжаются работы на участке реконструкции и капитального ремонта автоподъезда к Териберке, завершение которых запланировано в 2024 году.

Дополнительно, в рамках опережающих темпов ремонта запланированы работы на объектах «Кандалакша – Алакуртти – КПП «Салла» и «Пиренга – Ковдор». Выполнение работ на них планировалось в 2024 году, однако, принято решение отремонтировать 25 км участков этих дорог в текущем году.

Также в 2023 году уделяется внимание и мостовым сооружениям, работы ведутся на 9 мостах, 7 из них подлежит вводу в эксплуатацию в этом году. В высокой степени готовности находится уже один объект реконструкции моста через р. Кети, расположенного на автоподъезде к населённому пункту Зареченск.

В рамках нацпроекта в агломерации «Мурманская» в текущем году запланирован ремонт 18 улиц города Мурманска.

Уже завершён ремонт улицы Планерной, а также в высокой степени готовности находятся ещё пять объектов на улицах Шевченко, Карла Маркса, Александра Невского, Советская и Молодёжная (р-н Росляково), на которых завершены работы по укладке асфальтобетонного покрытия. Осталось выполнить работы по монтажу пешеходных ограждений. До конца июня на указанных объектах работы планируется завершить.

Ремонтные работы на улицах Профсоюзов, Коммуны и Челюскинцев, проспекте Героев-североморцев синхронизированы с работами ресурсных организаций. К работам планируется приступить с начала июля. На улице Карла Либкнехта по той же причине к работам приступят с августа.

В объёме мероприятий плана «На Севере – жить» в этом году запланированы работы на 99 улицах в муниципалитетах Мурманской области.

С учётом благоприятных погодных условий на текущую дату работы ведутся на 97 объектах на 9 улицах работы завершены с опережением, площадь ремонта составила 20,7 тысячи квадратных метров.

В высокой степени готовности 10 улиц, до конца июня будут завершены работы на 15% местных дорог.

Плановые сроки завершения всех работ – до конца августа.

На средства субсидии городу Мурманску на осуществление функций административного центра, а также субсидий на конкурсной основе запланированы работы по ремонту тротуаров в трех административных округах на улицах Шевченко, Старостина, Профсоюзов, Карла Либкнехта, Алексея Хлобыстова, Челюскинцев, проспектах Кольском, Героев-североморцев, Верхнеростинском шоссе, ремонту проспекта Кольский, Нижнеростинского шоссе, а также капитальный ремонт проезда Серпантин.

К работам на данных объектах планируют приступить в начале июля.

В этом году продолжаются работы по обустройству участков автомобильных дорог регионального значения искусственным освещением. Запланировано к освещению более 5 км участков дорог. На участке автодороги Оленегорск-Ловозеро подрядчик приступил к монтажу опор освещения, по остальным объектам ведутся подготовительные работы, закупка кабельной продукции и опор.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в рамках крупного инфраструктурного проекта заключён контракт на реконструкцию автомобильной дороги Апатиты - Кировск. К концу 2025 года планируется 4-полосная дорога с 5-подземными пешеходными переходами, двумя транспортными развязками и искусственным освещением на всем протяжении. Протяжённость реконструкции дороги составляет более 11 км.

Продолжаются работы по ремонту автомобильных дорог с гравийным покрытием, это участки дорог Умба-Варзуга и Никель-Виртаниеми. Работы будут завершены до конца августа.

Фото: https://gov-murman.ru