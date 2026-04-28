Погода остаётся неблагоприятной: губернатор просит северян с осторожностью и внимательностью подходить к вопросам безопасности

Одной из важных тем оперативного совещания 27 апреля стала погода. На прошлой неделе в связи с сильным ветром и метелью в регионе было объявлено штормовое предупреждение. Губернатор Андрей Чибис отметил, что, по сообщениям синоптиков, за шесть суток выпало 138% месячной нормы осадков. Сложные погодные условия сохранятся с 27 по 30 апреля.

«Я хочу всем напомнить, что зимняя погода весной – традиционна для Крайнего Севера. Температурные качели, оттепели и резкие метели – всё это типичная для нас ситуация. Мы обсуждали такие риски, и даже улично-дорожную технику сохраняли в зимнем режиме, понимая, что снегопады ещё возможны. В эти дни возросло количество аварий. Особенно печально, когда трагедии случаются по причине халатности – преждевременной смены резины, обгона, несоблюдения дистанции. Всех предупреждали, что резину на летнюю менять пока нельзя, это создаёт большие риски и себе, и окружающим. Я прошу всех, и водителей, и пешеходов – с осторожностью и внимательностью подходить к вопросам безопасности, минимизировать дальние поездки. Все дорожные службы, кто отвечает за очистку, прошу также собраться, с учётом погоды отрабатывать максимально оперативно», – подчеркнул губернатор.