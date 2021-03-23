Как сообщает Мурманское УГМС, 23-25 марта Кольский полуостров будет находиться под влиянием активной циклонической деятельности в Баренцевом, Норвежском и Гренландском морях и тёплых воздушных масс. В этот период погода по Мурманской области будет носить весенний характер, ожидаются массовые оттепели и осадки в виде мокрого снега и дождя.

Сегодня, 23 марта, будет облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах небольшой снег, утром и днём местами снег, мокрый снег. Ветер западный, юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -3-8°, при прояснениях -12-17°, днём от 0 до +5°. Гололедица.

Штормовое предупреждение

В период 5-9 часов 23 марта на юге Гренландского моря отмечалось усиление западного ветра 30-32 м/с, опасное волнение 9-11 метров. В период 8-12 часов 23 марта на севере побережья Норвегии и юго-западе Баренцева моря ожидается опасное волнение 8-10 метров. В период 10-14 часов 23 марта на крайнем севере побережья Норвегии ожидается усиление юго-западного, западного ветра 30-32 м/с, опасное волнение 9-11 метров.

Сохранится до 0-3 часов 24 марта.

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На реках и водоёмах Мурманской области наблюдается ледостав, на порожистых участках рек и на горных реках - ледостав с полыньями.

По данным измерений 20 марта толщина льда на реках и водоёмах составляла 35-85 см, что, в основном, на 5-25 см меньше нормы для данного периода.

Водность рек составляет 110-125% нормы. Уровни воды на большинстве рек выше среднемноголетних уровней зимней межени на 5-50 см.