Погода по Мурманской области ожидается без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный, днём местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, погода Кольского полуострова, в большей степени, будет находиться под влиянием обширного антициклона, расположенного над севером Европейской части России. В этот период в нашем регионе сохранится тёплая погода. В ночные часы температура воздуха составит от 0 до -5 градусов, местами до -8-15 градусов, днём воздух будет прогреваться до +1+5 градусов.

Сегодня, 16 марта, будет облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью -3-8°, при прояснениях до -15°, днём от 0 до +5°. Гололедица, ночью и утром местами сильная.