Андрей Чибис поручил отрабатывать проблемы с поставками лекарств напрямую с Минпромторгом РФЖителей Мурманской области приглашают присоединиться к международной акции «Сад памяти»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)22.03.22 18:00

Погода работе не помеха, или Какие вакансии и зарплату предлагают специалистам из отрасли гидрометеорологии

В преддверии Дня работников гидрометеорологической службы России эксперты hh.ru выяснили, какая работа и зарплаты предлагаются соискателям из гидрометеорологической сферы, а также как часто и в вакансиях для каких профессий работодатели отмечают, что «погода не помеха для работы» и требуют являться на работу без опозданий и отговорок.

День работников гидрометеорологической службы 23 марта, как правило, касается специалистов, профессии которых неразрывно связаны с решением проблем и вопросов погоды, климата и воды.

Между тем работодатели по всей стране с начала 2022 года разместили порядка 900 вакансий, в которых указывают, что для их будущего работника перемена погоды, плохие метеоусловия и тому подобное не могут быть причиной отмены работы или невыполнения задач. Интересно, что фразы в вакансиях вроде: «Ты приветлив вне зависимости от настроения, погоды и метеоритных бурь», «Ты не сваливаешь вину на плохую погоду» или «Ты продуктивен вне зависимости от погоды и положения планет» и т.п. есть в самых разных вакансиях, касающихся как рабочей сферы, например, курьеров, или администраторов художественных студий, так и профессий из сферы маркетинга, образования, ИТ, продаж, домашнего персонала и др.  

Встречаются также вакансии, в которых работодатели указывают, что для них важно образование, связанное с гидрометеорологической сферой, знание основ метеорологии или умение читать прогностические карты погоды причем такие требования могут  содержаться в вакансиях для самых разных профессий: инженер-геодезист или диспетчер службы охраны лесов от пожаров, гидрометеоролог или инженер-пилот беспилотных авиационных систем.

Часть работодателей ищут ИТ-специалистов, которые могли бы заниматься разработкой приложений, связанных с погодой: работать с командой разработки и общаться с пользователями погодных приложений, рисовать персонажей для создания глобального прогноза погоды или проводить расчеты сложных вычислительных моделей (погоды и климата).

Топ вакансий, связанных с гидрометеорологической сферой, Россия:

  1. Менеджер-консультант по продажам (Метеостанции), до 90 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/54082083,  Санкт-Петербург;
  2. Синоптик 1 категории, до 55 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/52094538, Владивосток;
  3. Сотрудник техподдержки со знанием английского языка в погодное приложение, от 50 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/52957274, Москва;
  4. Ведущий инженер группы гидрометеорологии (метеоролог), https://spb.hh.ru/vacancy/52183128, Нижний Новгород;
  5. Метеоролог, https://spb.hh.ru/vacancy/48869545, Архангельск;
  6. Синоптик, https://spb.hh.ru/vacancy/47917012, Архангельск;
  7. Океанолог, https://spb.hh.ru/vacancy/53989978, Москва;
  8. Полетный диспетчер, до 60 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/49104823, Курган;
  9. Техник-метеоролог, от 15 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/53911921, Тогучин. 

Фото: https://vitvesti.by/ekologiia/meteorologi-predskazyvaiut-pogodu.html/amp

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Куда поехать на заработки в России? Топ вахтовых вакансий с зарплатой до 800 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Куприян
21.03.22 14:21
Насколько разительно отличается восприятия трёх прошедших лет. Из губернатора - льётся оптимизм, а во мне засел тихий пессимизм. Грандиозные изменения последних трёх лет в Мурманской области обошли
Комментарий к новости:Андрей Чибис три года возглавляет Мурманскую область
Д.О. Вернер
17.03.22 23:35
Бедные артисты! Мало того, что выступать заставляют в форме другой страны, так ещё и заставляют делать фигуры из пальцев! Совсем "выдохлись" режиссЁры флотского ансамбля и устроители флэшмобов...
Комментарий к новости:Мурманская область приняла эстафету Всероссийского танцевального флешмоба #Россия_Мы
Д.О. Вернер
05.03.22 12:46
То есть то, что сотворили с добывающей и перерабатывающей рыбной промышленностью теперь называют отраслью? Отрасль на 100 % частная и каким боком к ней привязываются чиновники?
Комментарий к новости:Андрей Чибис обсудил с рыбопромышленниками ситуацию в отрасли
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2812345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)На сахарный песок, морковь и куриные яйца цены пошли в рост-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 82 копейки, доллар теряет почти 61 копейку-PRO Энергетику (18+)В 2022 году на ремонт электросетей Мурманской области компания «Россети Северо-Запад» направит 527 млн рублей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 22 марта-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Татьяна Кусайко назвала своевременным законопроект о льготах участникам спецоперации на Украине
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика