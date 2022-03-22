Погода работе не помеха, или Какие вакансии и зарплату предлагают специалистам из отрасли гидрометеорологии

В преддверии Дня работников гидрометеорологической службы России эксперты hh.ru выяснили, какая работа и зарплаты предлагаются соискателям из гидрометеорологической сферы, а также как часто и в вакансиях для каких профессий работодатели отмечают, что «погода не помеха для работы» и требуют являться на работу без опозданий и отговорок.

День работников гидрометеорологической службы 23 марта, как правило, касается специалистов, профессии которых неразрывно связаны с решением проблем и вопросов погоды, климата и воды.

Между тем работодатели по всей стране с начала 2022 года разместили порядка 900 вакансий, в которых указывают, что для их будущего работника перемена погоды, плохие метеоусловия и тому подобное не могут быть причиной отмены работы или невыполнения задач. Интересно, что фразы в вакансиях вроде: «Ты приветлив вне зависимости от настроения, погоды и метеоритных бурь», «Ты не сваливаешь вину на плохую погоду» или «Ты продуктивен вне зависимости от погоды и положения планет» и т.п. есть в самых разных вакансиях, касающихся как рабочей сферы, например, курьеров, или администраторов художественных студий, так и профессий из сферы маркетинга, образования, ИТ, продаж, домашнего персонала и др.

Встречаются также вакансии, в которых работодатели указывают, что для них важно образование, связанное с гидрометеорологической сферой, знание основ метеорологии или умение читать прогностические карты погоды причем такие требования могут содержаться в вакансиях для самых разных профессий: инженер-геодезист или диспетчер службы охраны лесов от пожаров, гидрометеоролог или инженер-пилот беспилотных авиационных систем.

Часть работодателей ищут ИТ-специалистов, которые могли бы заниматься разработкой приложений, связанных с погодой: работать с командой разработки и общаться с пользователями погодных приложений, рисовать персонажей для создания глобального прогноза погоды или проводить расчеты сложных вычислительных моделей (погоды и климата).

Топ вакансий, связанных с гидрометеорологической сферой, Россия:

Менеджер-консультант по продажам (Метеостанции), до 90 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/54082083, Санкт-Петербург; Синоптик 1 категории, до 55 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/52094538, Владивосток; Сотрудник техподдержки со знанием английского языка в погодное приложение, от 50 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/52957274, Москва; Ведущий инженер группы гидрометеорологии (метеоролог), https://spb.hh.ru/vacancy/52183128, Нижний Новгород; Метеоролог, https://spb.hh.ru/vacancy/48869545, Архангельск; Синоптик, https://spb.hh.ru/vacancy/47917012, Архангельск; Океанолог, https://spb.hh.ru/vacancy/53989978, Москва; Полетный диспетчер, до 60 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/49104823, Курган; Техник-метеоролог, от 15 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/53911921, Тогучин.

Фото: https://vitvesti.by/ekologiia/meteorologi-predskazyvaiut-pogodu.html/amp