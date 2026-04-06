Мурманская область. Арктика (16+)06.04.26 15:30

Погода ускоряет время начала ремонта дорог регионального и местного значения

Один из ключевых вопросов повестки сегодняшнего оперативного совещания – планы по ремонту дорог регионального и местного значения. Губернатор Андрей Чибис отметил, что в этом году тёплая погода установилась раньше, и основная задача – ускорить процессы.

«Речь и о тех повреждениях, которые выявлены после зимнего периода, и по оперативному запуску с учётом погодных условий всех дорожных работ, которые у нас реализуются. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», народной программы «На Севере – жить!» и реновации ЗАТО отремонтируем свыше 100 объектов – это и автомобильные дороги, и искусственные мостовые сооружения. Ещё раз обращаю внимание на ямочный ремонт. И в части участков, которые ещё не были отремонтированы – это задача муниципалитетов и «Мурманскавтодора», а также в рамках гарантийных обязательств по объектам, где работы проводили ранее», – подчеркнул Андрей Чибис.

Что касается ямочного ремонта, в рамках действующих контрактов на содержание на федеральных дорогах уже выполнен ряд работ, на региональных – проводятся необходимые обследования, в муниципальных образованиях также стартовали ремонты. Подробнее доложила заместитель губернатора – министр транспорта и дорожного хозяйства Юлия Полиэктова.

Отдельно рассмотрен вопрос дорожной кампании в Мурманске. В этом году запланированы работы на 29 объектах, в том числе 3 объекта отремонтируют за счет экономии по результатам конкурсных процедур. В рамках ямочного ремонта планируется отремонтировать свыше 13,6 кв. метров. Подробности прозвучали в докладе главы города Мурманска Ивана Лебедева.

Губернатор подчеркнул, что ремонты нужно провести в кратчайшие сроки и строго следить за их качеством.

«Коллеги, нужно внимательно следить за ситуацией, может быть необходимо провести больше работ. Прошу всех крайне внимательно относиться к федеральной, региональной и муниципальной сети. Очень важно максимально оперативно сделать поврежденные участки. Это связано, в том числе, с запуском асфальтовых заводов. Прошу с учётом установившейся погоды доложить, когда и что планируется. К сентябрю работы по контрактам должны быть завершены», – прокомментировал глава региона.

В обсуждении вопроса принял участие спикер областной Думы Сергей Дубовой.

– Ежегодно весной корректируется планы дорожных ремонтов. Но в этом году стоит задача начать работы раньше, поскольку снег практически сошел, – прокомментировал итоги обсуждения Сергей Дубовой. – Летний сезон, когда можно проводить эти виды работ, у нас в регионе короткий. Поэтому необходимо всё сделать в сжатые сроки, но не в ущерб качеству. Внимание к этой теме среди жителей региона – максимально высокое. В последние годы выделяются значительные средства на содержание и ремонт как муниципальных, так и региональных трасс. Приоритеты расставлены с учётом обращений жителей и экспертных заключений: особое внимание уделено участкам, связывающим районные центры, дорогам, подверженным наиболее интенсивному износу после зимнего сезона, а также ямочному ремонту. Слаженное взаимодействие исполнительной власти, бизнеса и граждан позволит усилить контроль для проведения дорожной кампании в установленные сроки и с достойным результатом.

