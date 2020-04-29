Мурманская область. Арктика (16+)29.04.20 18:02
Погода в Мурманской области - СидимДома
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет восточная периферия циклонической депрессии, расположенной над востоком Европейской части России. По Мурманской области сохранится северный ветер, местами пройдёт снег.
Завтра, 30 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью -3-8°, местами до -13°, днём от -1 до +4°. Местами гололедица.
Комментарии
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Последние комментарии
Александр
25.04.20 21:03
Надо было с***ь до т*а этот рассадник заразы-стройку Новатэк после первых случаев заболевания и засыпать всю стройку негашеной известью!!! * - купюры внесла редакция.
Мария
23.04.20 09:27
Очередная дурь! Лучше бы контроль усилили в больницах, которые закрываются одна за другой из-за коронавируса.
Комментарий к новости:Собираетесь в магазин или аптеку – напишите объяснение по установленной форме!
Игорь Ваасильевич
22.04.20 17:11
А кто им об этом скажет? Тогда надо сообщать и о перемещениях по области, например, из Мурманска в Кандалакшу. И на карантин сразу садиться! Дурь, а не решение!
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