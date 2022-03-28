Погода в Мурманской области: ночью зима, днём приходит весна

Как сообщает Мурманское УГМС, 28 марта циклон, который смещается с Ботнического залива на Карелию, продвинется далее в восточном направлении, ветер постепенно ослабеет, местами пройдёт снег, преобладающая температура воздуха составит ночью -7-12°, при прояснениях -15-20°, днём -2-7°.

Сегодня, 28 марта, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -11-16°, при прояснениях -20-25°, днём -3-8°. Гололедица.