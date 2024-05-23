Как сообщает Мурманское УГМС, 23-25 мая погода в Мурманской области по-прежнему будет неустойчивой. 23 мая наш регион будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления: местами пройдут небольшие осадки, днём воздух прогреется до +16+21°, на востоке области до +9+14°.

24 мая погоду Кольского полуострова будет определять активный циклон, смещающийся с Гренландского моря в Баренцево море. По Мурманской области ожидается местами дождь, днём в отдельных районах сильный порывистый ветер, температура воздуха в дневные часы +15+20°, на крайнем севере области +9+14°.

25 мая циклон сместится в Карское море, на Кольский полуостров будет поступать холодная воздушная масса. В этот период в нашем регионе ожидаются местами осадки и сильный порывистый ветер, днём температура воздуха +4+9°, на юго-западе области до +13°.

Сегодня, 23 мая, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до+5º, на востоке -2-7º, днём +16+21°, на востоке +9+14°.