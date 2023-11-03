Как сообщает Мурманское УГМС, днём 3 ноября и в течение суток 4 ноября погоду нашего региона будет определять преимущественно поле повышенного атмосферного давления: местами пройдёт небольшой, вечером 4 ноября на юге области умеренный снег, температура воздуха составит в ночные часы -7-12° при прояснениях -14-19°, днём -3-8°.

Сегодня, 3 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, туман. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях -12-17°, днём -3-8°. Гололедица.