Мурманская область. Арктика (16+)03.11.23 08:00
Погоду нашего региона будет определять преимущественно поле повышенного атмосферного давления
Как сообщает Мурманское УГМС, днём 3 ноября и в течение суток 4 ноября погоду нашего региона будет определять преимущественно поле повышенного атмосферного давления: местами пройдёт небольшой, вечером 4 ноября на юге области умеренный снег, температура воздуха составит в ночные часы -7-12° при прояснениях -14-19°, днём -3-8°.
Сегодня, 3 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, туман. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях -12-17°, днём -3-8°. Гололедица.
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Последние комментарии
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Борис
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Вот это уже реальная поддержка! Валентина Ивановна, очень благодарны вам!
Алина
26.10.23 21:40
Громадное спасибо Валентине Ивановне! Обещала и сделала!
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