Погоду нашего региона будет определять восточная периферия циклонической депрессии в Норвежском море
Как сообщает Мурманское УГМС, 2 сентября Кольский полуостров будет находиться под влиянием малоградиентного барического поля. 3-4 сентября погоду нашего региона будет определять восточная периферия циклонической депрессии в Норвежском море. Ожидается ветер южных направлений, местами порывистый, в отдельных районах пройдут небольшие дожди. В дневные часы воздух прогреется до +14+20°.
5-6 сентября температура воздуха днём существенно не изменится.
Сегодня, 2 сентября, будет переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днём +15+20°.
3 сентября - ветер юго-западный, южный умеренный, местами сильный. В отдельных районах дождь. Температура воздуха ночью +6+11°, местами +1+6°, днем +15+20°.
4 сентября - ветер южный умеренный. Местами дождь. Температура воздуха ночью +6+11°, в отдельных районах +2+7°, днём +14+19°.