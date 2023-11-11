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Мурманская область. Арктика (16+)11.11.23 08:00

Погоду в Мурманской области будет определять циклон, смещающийся по югу Баренцева моря

Как сообщает Мурманское УГМС, 11 ноября погоду нашего региона будет определять циклон, смещающийся по югу Баренцева моря. По Мурманской области ожидается местами снег, на севере области порывистый ветер, преобладающая температура воздуха днем от 0 до -7°.

12 ноября циклон сместится на Карское море, а на Кольский полуостров распространится антициклон: осадки постепенно прекратятся, температура воздуха понизится до -6-11°, при прояснениях до -12-17°.

Ночью 13 ноября сохранится морозная погода, днём 13 ноября температура воздуха составит -5-10°.

Сегодня, 11 ноября, будет переменная облачность. Местами снег. Ветер западный, северо-западный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью -4-9°, при прояснениях -10-15°, днём от 0 до -5°. Гололедица.

 

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