Погоду в Мурманской области определяет северная периферия циклона

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду нашего региона определяет северная периферия циклона с центром в районе Ботнического залива. По Мурманской области ожидается местами дождь, преобладающая температура воздуха в дневные часы +10+16°.

31 июля ожидается смещение циклона с Карелии через Кольский полуостров: интенсивность дождей увеличится, температура воздуха существенно не изменится.

Сегодня, 30 июля, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +4+9°, днём +11+16°.