Пограничникам пришлось спасать рыбаков с утонувшей лодки

Дежурному Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району в Лиинахамари 28 марта поступил сигнал о помощи: два рыбака потеряли лодку в районе мыса Крестовый в губе Печенга, которая утонула, поэтому они не могли самостоятельно выбраться на берег. Добраться до ближайшего населенного пункта не было возможности, так что для их здоровья и жизни была реальная угроза.

Погрануправление направило к рыбакам пограничный корабль. Пострадавших забрали на борт, Медицинская помощь им не потребовалась. Спасательная операция заняла более трёх часов.