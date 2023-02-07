Пограничное управление ФСБ России по западному арктическому району проводит набор россиян мужского пола в возрасте от 18 лет

Деятельность в сфере обеспечения государственной безопасности в Арктическом регионе является одним из приоритетов национальной политики Российской Федерации. Пограничное управление ФСБ России по западному арктическому району решает сложные и ответственные задачи на территории семи приарктических субъектов нашей Родины. Успех и эффективность их реализации полностью зависит от профессионализма и ежедневной качественной работы мужественных и ответственных людей – сотрудников Пограничного управления.

Для прохождения военной службы по контракту Пограничное управление проводит набор граждан Российской Федерации мужского пола в возрасте от 18 лет, готовых, при необходимости, проходить службу в Мурманской и Архангельской области, в Ямало-Ненецком автономном округе, а также в Таймырском (Долгано-Ненецком) муниципальном районе Красноярского края.

Как сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району, кандидаты на службу должны иметь соответствующий уровень образования – не ниже среднего общего, быть годными по состоянию здоровья к прохождению военной службы, а также по своим личным, профессиональным и морально-деловым качествам соответствовать требованиям, предъявляемым к сотрудникам органов ФСБ России.

При зачислении на военную службу сотрудник органа безопасности получает достойное денежное содержание, обеспечивается продовольственным пайком, имеет право на бесплатный проезд (1 раз в год) к месту проведения основного отпуска и обратно на себя и одного члена семьи в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Сотрудники Пограничного управления имеют право на бесплатную медицинскую помощь в военно-медицинских учреждениях, обеспечение санаторно-курортным лечением и отдыхом в ведомственных санаториях, домах отдыха, а также возможность участия (после 3-х лет службы) в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения.

Встречи с сотрудниками отдела кадров по вопросам устройства на военную службу проводятся по адресу: г. Мурманск, ул. Северный проезд, дом 5, контактные телефоны: 487-493, 487-682. В настоящее время все должности в Пограничном управлении, замещаемые военнослужащими женского пола, укомплектованы. Набор кандидатов женского пола временно приостановлен.

Служба в пограничных органах гарантирует стабильную достойную заработную плату, а также социальные гарантии и льготы. Это престижное и благородное дело.

Фото предоставлено пресс-службой Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.