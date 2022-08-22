Погрузчики «надели» спортивную форму

На трудовую вахту в Мурманском морском торговом порту заступили обновленные колесные погрузчики Liebherr L 566: в канун начала нового спортивного сезона они оформлены в яркие фирменные цвета команды по хоккею с мячом «Мурманский морской торговый порт», которая выступает в городских и областных турнирах.

Причём первым, кто сел за руль машины, стал известный мурманский хоккеист, мастер спорта по хоккею с мячом, ветеран хоккея с мячом, судья и тренер, докер-механизатор комплексной бригады на погрузо-разгрузочных работах №13 грузового района №2 АО «ММТП» Яков Красовский.

«Для нас работа в порту – это больше, чем место, где мы трудимся и зарабатываем деньги. Это большая часть жизни, которая включает самые разные стороны, и они дополняют друг друга. Мы действительно – команда, и на причалах, и на хоккейном поле», - сказал Яков Красовский.

Он также дополнил, что представители команды по хоккею с мячом уже приступили к тренировкам перед началом нового сезона и готовятся к серьёзной борьбе за медали самой высокой пробы.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457249668%2Fwall-149919532_2700