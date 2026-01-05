Погружаемся в мир изобразительного искусства вместе с директором Мурманского областного художественного музея, искусствоведом Ольгой Евтюковой

8 января в 13.00 в Мурманском областном художественном музее состоится экскурсия, которая поможет её участникам взглянуть по-новому на отечественное изобразительное искусство XVII-XXI веков.

Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, гости музея узнают историю становления русской живописи, прикоснутся к тайнам иконописи, ощутить дыхание морской стихии в «маринах» и проследить эволюцию жанров портрета, пейзажа и натюрморта. Почувствовать разницу между живописной манерой XVIII века и дерзким исполнением полотен XX столетия, найти связь между монументальностью Александра Дейнеки и величием византийских мозаик. И, конечно, познакомиться с яркими полотнами мурманских художников.

Захватывающее путешествие сквозь века пройдёт под руководством эксперта, искусствоведа Ольги Евтюковой, чьи знания и страсть к искусству откроют вам ранее незамеченные детали.

Встреча состоится на постоянной экспозиции музея «Отечественное изобразительное искусство XVII-XXI веков».

Мероприятие полатное, запись по телефону 45-63-10. (12+)

