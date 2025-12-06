Погружаемся в отечественное изобразительное искусство XVII-XXI веков с директором Мурманского областного художественного музея Ольгой Евтюковой

В Мурманском областном художественном музее на постоянной экспозиции состоится цикл лекций-экскурсий «Рассказы об отечественном искусстве», которые проведёт директор музея О.А. Евтюкова

Взглянуть по-новому на отечественное изобразительное искусство XVII-XXI веков можно будет 11 декабря в 18.00, 13 декабря в 15.00 и 20 декабря в 15.00.

Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, участники мероприятия получат представление об истории становления русского изобразительного искусства, узнают об особенностях иконописи, что такое «марина» и как развивались жанры портрета, пейзажа, натюрморта и другие. Чем отличается манера живописи в XVIII веке от исполнения полотен XX столетия и что объединяет работы Александра Дейнеки и панно византийских мозаичистов.

Эта экскурсия – увлекательное путешествие сквозь эпохи, наполненное интересными историями о жизни мастеров и о судьбах изображенных на картинах личностей.

Запись по телефону 45-63-10. Мероприятие платное. (12+)

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457273673%2Fwall-11742142_26245