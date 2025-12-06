Сохраняем то, что можно утерять: в Нью-Йорке мастер резьбы по камню основал академию, а в Москве возрождают старинную культуру русского чаепития19 декабря в 12.00 в эфир выйдет программа «Итоги года с Владимиром Путиным»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)06.12.25 08:45

Погружаемся в отечественное изобразительное искусство XVII-XXI веков с директором Мурманского областного художественного музея Ольгой Евтюковой

В Мурманском областном художественном музее на постоянной экспозиции состоится цикл лекций-экскурсий «Рассказы об отечественном искусстве», которые проведёт директор музея О.А. Евтюкова

Взглянуть по-новому на отечественное изобразительное искусство XVII-XXI веков можно будет 11 декабря в 18.00, 13 декабря в 15.00 и 20 декабря в 15.00.

Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, участники мероприятия получат представление об истории становления русского изобразительного искусства, узнают об особенностях иконописи, что такое «марина» и как развивались жанры портрета, пейзажа, натюрморта и другие. Чем отличается манера живописи в XVIII веке от исполнения полотен XX столетия и что объединяет работы Александра Дейнеки и панно византийских мозаичистов.

Эта экскурсия – увлекательное путешествие сквозь эпохи, наполненное интересными историями о жизни мастеров и о судьбах изображенных на картинах личностей.

Запись по телефону 45-63-10. Мероприятие платное. (12+)

 

 

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457273673%2Fwall-11742142_26245

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Самые востребованные вакансии массового найма в Мурманской области: как работодатели борются за продавцов, курьеров и упаковщиков
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30«Феи: Тайна страны драконов». Полнометражный мультфильм (6+)15:55«Квест». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах региона в лидерах по росту цен репчатый лук, картофель, говядина и свинина-PRO Валюту (16+)Курс евро провалился почти на 1,2 рубля, доллар теряет почти 88 копеек-PRO Энергетику (18+)Заполярные коммунальщики восстановили бесперебойную работу котельной в Приморском округе-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 8 декабря-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в декабре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»