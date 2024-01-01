Погружаемся в таинственный мир невесомого хрусталя

3 января в отделе «Культурно-выставочный центр Русского музея» начнёт свою работу выставка «Художественные промыслы России. Часть 4. Лаковая миниатюра. Хрусталь. Жостово. Вышивка Русского Севера. Из собрания музея».

Как сообщает Мурманский областной художественный музей, посетители узнают о четырёх центрах производства художественных лаков: Федоскино, Палех, Мстера, Холуй, увидят с какой особой тщательностью и виртуозностью прорабатываются детали лаковой миниатюры, образуя особый, притягательный мир. Вторая линия лакового искусства — роспись на железных лакированных подносах, где за красотой и выразительностью возникающих силуэтов цветов кроется творческая мысль жостовских мастеров, делающая их искусство живым и неповторимым.

Вышивка — один из распространенных видов народного творчества. Искусство создания на тканях узоров с помощью иглы и нитей известно с давних времен. Русскую женщину эта сложная, но увлекательная работа сопровождала всю жизнь. На выставке зрители познакомятся с разнообразием техник, откроют для себя сдержанное благородство горьковского гипюра и мнимую простоту вышивки крестиком.

Таинственный мир невесомого на первый взгляд хрусталя раскроется в изделиях производства заводов Гусевского и Дятьковского хрустального завода.

Выставка является продолжением цикла выставок «Художественные промыслы России». В экспозиции будут представлены произведения из собрания музея и из частных коллекций.

Выставка будет работать до 29 декабря 2024 года. (6+)

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457263037%2Falbum-11742142_00%2Frev