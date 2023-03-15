«Погружение в Антарктиду»: в пространстве «СОПКИ.21А» открылась новая выставка

В Центре современного искусства «СОПКИ.21А» в здании Мурманской областной научной библиотеки начала работу фотовыставка путешественника Александра Городинского «Погружение в Антарктиду».

Антарктида – земля на южном краю света, последний континент, открытый людьми, до сих пор остается таинственным и недосягаемым для большинства людей. Это не просто самое холодное место на планете, но также территория, где человек может ощутить красоту первозданной природы. Жителей Мурманской области многое объединяет с Антарктидой, несмотря на разделяющие Кольское Заполярье и континент тысячи километров – десятки миллионов лет назад обе территории претерпели сильное изменение климата, покрывшись ледяным щитом. Наш регион до прихода теплого течения Гольфстрим был таким же снежным царством, как и Антарктида.

Автор выставки Александр Городинский – географ полярных стран, выпускник Мурманского арктического государственного университета. Ранее он занимался исследованиями в Арктике и совершил четыре рабочих поездки на шестой континент на экспедиционном судне, которые стали для него большим путешествием.

Как сообщает региональное Министерство культуры Мурманской области, все фотографии, представленные на выставке, сделаны на мобильный телефон. Экспозицию сопровождают интерактивные станции – можно ещё больше соприкоснуться с ледяным миром Антарктики, услышать звуки южного Заполярья при помощи наушников. При помощи QR-кодов можно оживить некоторые фотографии, увидев пингвинов, китов, птиц и движение айсбергов. Предусмотрена и познавательная зона, раскрывающая загадки оледенения Антарктиды.

Фото: https://gov-murman.ru