Погрузка экспортных грузов в порты на Октябрьской железной дороге в июле выросла на 2,5%

Погрузка в адрес морских портов, расположенных в границах Октябрьской железной дороги, в июле 2020 года составила порядка 10,3 млн тонн, что на 2,5 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе в порт Усть-Луга отправлено 5,3 млн тонн (+7,5%) различных грузов, в порт Санкт-Петербург – около 2 млн тонн (-4,1%), в порт Мурманск – порядка 1,9 млн тонн (+3,3%), в порт Высоцк – 996 тысяч тонн (+5,5%).

В структуре экспортного грузопотока доля угля составила 46%, нефтяных грузов – 25,7%, удобрений – 14,5%, руды железной – 6,1%, чёрных металлов – 1,7,%.

Погрузка угля в порты в июле выросла на 9,1%, составив 4,7 млн тонн. В порт Усть-Луга отправлено около 3,1 млн тонн твердого топлива, в порт Мурманск – более 930,4 тысячи тонн, в порт Высоцк – 640 тысяч тонн, в порт Санкт-Петербург – около 50,5 тысячи тонн.