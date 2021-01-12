Мурманская область. Арктика (16+)12.01.21 12:30
Погрузка на Октябрьской железной дороге в 2020 году выросла на 2%
В 2020 году на территории Октябрьской железной дороги погружено 102,3 млн тонн грузов, что на 2% превышает показатели 2019 года. В том числе было погружено: руды железной – 26,4 млн тонн (+2,2% по сравнению с 2019 годом); строительных грузов – 26,7 млн тонн (+10,1%); промышленного сырья – 2,1 млн тонн (-14,2%); лесных грузов – 4,4 млн тонн (-3,3%); нефти и нефтепродуктов – 10 млн тонн (-4,2%); лома чёрных металлов – 343,4 тысячи тонн (-12,3%); цемента – 1 млн тонн (+14,5%); удобрений – 19,5 млн тонн (+2%); зерна – 125,2 тысячи тонн (+13,8%); химикатов и соды – 1,5 млн тонн (-3,7%).
В декабре 2020 года погрузка в границах Октябрьской железной дороги составила 8,1 млн тонн, что на 1,6% больше аналогичного периода 2019 года.
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