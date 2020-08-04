Погрузка на Октябрьской железной дороге в июле 2020 года выросла на 1,6%

По оперативным данным, погрузка в границах Октябрьской железной дороги в июле 2020 года составила свыше 9 млн тонн, что на 1,6% превышает показатель аналогичного периода 2019 года.

В январе-июле текущего года на территории Октябрьской железной дороги погружено 58,8 млн тонн грузов (+1,1%), в том числе: руды железной – 15,2 млн тонн (+1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года); строительных грузов – 14,9 млн тонн (+6,6%); удобрений – 11,4 млн тонн (+3,4%); нефти и нефтепродуктов – 5,9 млн тонн (-3,1%); лесных грузов – 2,5 млн тонн (-3,3%); промышленного сырья – 1,2 млн тонн (-19,4%); химикатов и соды – 852,3 тысячи тонн (-4,2%); цемента – 569 тысяч тонн (+12,2%); лома чёрных металлов – 190 тысяч тонн (-5,8%); зерна – 65,2 тысячи тонн (+0,7%).