Погрузка на Октябрьской железной дороге в июне снизилась на 3,1%

По оперативным данным, погрузка в границах Октябрьской железной дороги в январе-июне 2020 года составила более 49,7 млн тонн грузов, что на 1% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

В том числе в первом полугодии погружено: руды железной – 12,8 млн тонн (+0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года); строительных грузов – 12,4 млн тонн (+6,1%); удобрений – 9,8 млн тонн (+2,9%); нефти и нефтепродуктов – 5,2 млн тонн (-1%); лесных грузов – 2,1 млн тонн (-4,1%); промышленного сырья – 994,3 тысячи тонн (-19,4%); химикатов и соды – 749,3 тысячи тонн (+1,4%); цемента – 457,5 тысячи тонн (+12,7%); лома чёрных металлов – 157,2 тысячи тонн (-5,8%); зерна – 55,4 тысячи тонн (+1,3%).

В июне на территории Октябрьской железной дороги погружено 8,2 млн тонн, что на 3,1% меньше аналогичного периода 2019 года.

Погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в июне текущего года составила 97,1 млн тонн, что на 4,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за июнь 2020 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,1% и составил 197,5 млрд тарифных тонно-км.

Погрузка за январь-июнь 2020 года, по оперативным данным, на РЖД составила 605,1 млн тонн, что на 4,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.