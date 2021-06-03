Погрузка на Октябрьской железной дороге в мае 2021 года увеличилась на 3,7%

По оперативным данным, погрузка в границах Октябрьской железной дороги в мае 2021 года составила более 9,3 млн тонн, что на 3,7% больше, чем в мае 2020 года.

В январе–мае 2021 года на территории Октябрьской железной дороги погружено порядка 42 млн тонн грузов (+1% к январю – маю 2020 года), в том числе: руды железной – 11 млн тонн (-0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года); строительных грузов – 10 млн тонн (-0,7%); удобрений – 8,8 млн тонн (+8,5%); нефти и нефтепродуктов – 4,3 млн тонн (-1,2%); лесных грузов – 1,8 млн тонн (-0,3%); промышленного сырья – 0,9 млн тонн (+10,2%); химикатов и соды – 611 тыс. тонн (-3,9%); цемента – 354 тыс. тонн (-0,2%); лома черных металлов – 158 тыс. тонн (+13,8%); зерна – 51 тыс. тонн (+13,3%).