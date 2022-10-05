Погрузка на Октябрьской железной дороге в сентябре увеличилась на 1,3%, а за девять месяцев – снизилась на 3,8%

Объём погрузки на полигоне Октябрьской железной дороги в январе-сентябре текущего года снизился на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 75,2 млн тонн.

Как сообщает пресс-служба ОЖД, за девять месяцев на полигоне филиала погружено 18,5 млн тонн химических и минеральных удобрений (рост на 12,8%), 19,2 млн тонн строительных грузов (снижение на 1%).

Кроме того погрузка лома чёрных металлов в январе-сентябре выросла почти в 2 раза и составила 582 тысячи тонн, чёрных металлов - почти в 1,5 раза, до 528 тысяч тонн, промышленного сырья и формовочных материалов - на 8,5%, до 1,8 млн тонн, руды цветной и серного сырья - на 8%, до 195,3 тысячи тонн.

Погрузка в границах Октябрьской железной дороги в сентябре составила более 8,6 млн тонн, что на 1,3% больше, чем в сентябре 2021 года.