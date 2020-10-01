В Мурманской области будет проверена система экстренного оповещения населенияЦБ РФ продлил срок перевода пенсионеров на карты «Мир»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)01.10.20 15:45

Погрузка на Октябрьской железной дороге в сентябре выросла на 6%

По оперативным данным, погрузка в границах Октябрьской железной дороги в сентябре текущего года составила более 8,9 млн тонн, что на 6% больше аналогичного периода 2019 года.

В январе–сентябре  на территории Октябрьской железной дороги погружено более 77 млн тонн грузов (+2% к январю–сентябрю 2019 года), в том числе: строительных грузов – 20,3 млн тонн (+8,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года); руды железной – 19,8 млн тонн (+3,1%); удобрений – 14,8 млн тонн (+3,2%); нефти и нефтепродуктов – 7,5 млн тонн (-3,4%); лесных грузов – 3,3 млн тонн (-2,7%); промышленного сырья – 1,6 млн тонн (-17%); химикатов и соды – 1,1 млн тонн (-5,9%); цемента – 790,5 тысячи тонн (+10,3%); лома чёрных металлов – 251 тысяча тонн (-12,2%); зерна – 82,6 тысячи тонн (+1,4%).

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Россия на кризисной развилке?
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: НОВЫЙ СЕЗОН«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

NOUDIMON
27.09.20 08:27
Решение ожидаемое. Игра продолжается - одна рука оказывает соцподдержку, а друга забирает больше, чем сама поддержка.
Комментарий к новости:Тарифам дали добро расти!
KrapivinF
19.09.20 08:16
Дно ворот Арктики! Вот так и реализуется в Мурманске программа "Формирование комфортной городской среды". И таких злачных мест в Мурманске полно.
Комментарий к новости:Добро пожаловать в ад, или Городок для бездомных мурманчан
Георгий
17.09.20 22:00
Уважаемая редакция. По имеемой достоверной информации по состоянию на сегодняшний день упомянутый Вами в статье туристический проект "Порт Лиинахамари" был исключен из инвестиционного проекта "Террито
Комментарий к новости:В Мурманской области появились первые резиденты Арктической зоны
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Орлова и Александров». Художественный сериал, 8 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Происходящее с рублём не похоже на обычную волатильность - Андрей Хохрин-PRO Валюту (16+)Курс евро рухнул на 1,7 рубля, доллар потерял 1,5 рубля-PRO Энергетику (18+)Подтверждена надёжность энергосистемы Мурманской области по итогам натурных испытаний-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 1 октября-PRO Нефть и газ (18+)Россия болезненно слезет с нефтяной иглы-PRO Законы (18+)МРОТ и прожиточный минимум собираются поднять за счёт медианного дохода и медианной заработной платы
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика