Погрузка на Октябрьской железной дороге в сентябре выросла на 6%

По оперативным данным, погрузка в границах Октябрьской железной дороги в сентябре текущего года составила более 8,9 млн тонн, что на 6% больше аналогичного периода 2019 года.

В январе–сентябре на территории Октябрьской железной дороги погружено более 77 млн тонн грузов (+2% к январю–сентябрю 2019 года), в том числе: строительных грузов – 20,3 млн тонн (+8,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года); руды железной – 19,8 млн тонн (+3,1%); удобрений – 14,8 млн тонн (+3,2%); нефти и нефтепродуктов – 7,5 млн тонн (-3,4%); лесных грузов – 3,3 млн тонн (-2,7%); промышленного сырья – 1,6 млн тонн (-17%); химикатов и соды – 1,1 млн тонн (-5,9%); цемента – 790,5 тысячи тонн (+10,3%); лома чёрных металлов – 251 тысяча тонн (-12,2%); зерна – 82,6 тысячи тонн (+1,4%).