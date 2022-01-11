Погрузка на ОЖД в 2021 году увеличилась на 1,6%

На территории Октябрьской железной дороги в 2021 года, по оперативным данным, погружено 104 млн тонн грузов (+1,6% в сравнении с 2020 годом).

Как сообщает пресс-служба ОЖД, на территории магистрали погружено: руды железной – 26 млн тонн (-1,6% по сравнению с 2020 годом); строительных грузов – 24,8 млн тонн (-7%); - удобрений – 22,6 млн тонн (+15,8%); нефти и нефтепродуктов – 10,6 млн тонн (+5,8%); промышленного сырья – 2,2 млн тонн (+3,1%); лесных грузов – 4,3 млн тонн (-2,6%); химикатов и соды – 1,4 млн тонн (-10,7%); цемента – 1,1 млн тонн (+3,8%); лома черных металлов – 436 тысяч тонн (+26,9%); зерна – 116,6 тысячи тонн (-6,9%).

Погрузка в границах Октябрьской железной дороги в декабре 2021 года составила порядка 8,2 млн тонн, что на 1,3% больше декабря 2020 года.