Погрузка на ОЖД в апреле сократилась на 5,1%

Объём погрузки на Октябрьской железной дороге за январь-апрель 2022 года составил 31,8 млн тонн грузов, что на 2,6% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает пресс-служба ОЖД, с начала года на дороге погружено: удобрений – 7,9 млн тонн (+13,1% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года); руды железной – 7,2 млн тонн (-16,4%); строительных грузов – 6,8 млн тонн (-8,5%); нефти и нефтепродуктов – 3,7 млн тонн (+6%); лесных грузов – 949,2 тысячи тонн (-31,8%); промышленного сырья – 768,1 тысячи тонн (+11,2%); химикатов и соды – 417,5 тысячи тонн (-13,8%); лома чёрных металлов – 205,2 тысячи тонн (рост – более чем в 1,7 раза); цемента – 265,1 тысячи тонн (+7,8%); зерна – 41,6 тысячи тонн (+2%).

Погрузка в границах Октябрьской железной дороги в апреле 2022 года составила 8,6 млн тонн, что на 5,1% ниже показателя апреля 2021 года.

Напомним, эксплуатационная длина путей ОЖД, проходящих по территории Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Мурманской, Тверской, Московской, Ярославской областей, а также Республики Карелия составляет 10,364 тысячи км.