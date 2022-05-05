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Мурманская область. Арктика (16+)05.05.22 13:00

Погрузка на ОЖД в апреле сократилась на 5,1%

Объём погрузки на Октябрьской железной дороге за январь-апрель 2022 года составил 31,8 млн тонн грузов, что на 2,6% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает пресс-служба ОЖД, с начала года на дороге погружено: удобрений – 7,9 млн тонн (+13,1% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года); руды железной – 7,2 млн тонн (-16,4%); строительных грузов – 6,8 млн тонн (-8,5%); нефти и нефтепродуктов – 3,7 млн тонн (+6%); лесных грузов – 949,2 тысячи тонн (-31,8%); промышленного сырья – 768,1 тысячи тонн (+11,2%); химикатов и соды – 417,5 тысячи тонн (-13,8%); лома чёрных металлов – 205,2 тысячи тонн (рост – более чем в 1,7 раза); цемента – 265,1 тысячи тонн (+7,8%); зерна – 41,6 тысячи тонн (+2%).

Погрузка в границах Октябрьской железной дороги в апреле 2022 года составила 8,6 млн тонн, что на 5,1% ниже показателя апреля 2021 года.

Напомним, эксплуатационная длина путей ОЖД, проходящих по территории Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Мурманской, Тверской, Московской, Ярославской областей, а также Республики Карелия составляет 10,364 тысячи км.

 

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Последние комментарии

Анна
30.04.22 09:04
Субботник - это уборка в "своём доме". Капитализм или другие измы здесь ни причём. Да, и дело это добровольное, в шею не толкают!
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Д.О Вернер
29.04.22 13:36
На общегородской КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ субботник во благо КОГО?
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
катерина
29.04.22 11:47
банки на тарном делают не из стали , а из жести Сталь и жесть это разный материал!!!
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