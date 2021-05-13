Погрузка на ОЖД в апреле выросла на 6,5%

Объём погрузки в границах Октябрьской железной дороги (ОЖД) в январе–апреле 2021 года составил 32,6 млн тонн, что на 0,3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба магистрали.

В том числе на дороге погружено: руды железной – 8,5 млн тонн (+1,7% к аналогичному периоду 2020 года); строительных грузов – 7,4 млн тонн (-4,3%); удобрений – 7 млн тонн (+7,9%); нефти и нефтепродуктов – 3,5 млн тонн (аналогично уровню января – апреля 2020 года); лесных грузов – 1,4 млн тонн (-2,5%); промышленного сырья – 690,8 тысячи тонн (+6%); химикатов и соды – 484,2 тысячи тонн (-3,2%); лома чёрных металлов – 117,1 тысячи тонн (-0,4%); цемента – 246 тысячи тонн (-7,5%); зерна – 40,8 тысячи тонн (+20,5%).

Погрузка в границах ОЖД в апреле текущего года составила более 9 млн тонн, что на 6,5% больше, чем в апреле 2020 года.