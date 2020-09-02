Погрузка на ОЖД в августе выросла на 4,6%

По оперативным данным, погрузка в границах Октябрьской железной дороги в августе текущего года составила свыше 9,4 млн тонн, что на 4,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

В январе–августе 2020 года на территории Октябрьской железной дороги погружено более 68,2 млн тонн грузов (+1,6% к аналогичному периоду прошлого года), в том числе: руды железной – 17,6 млн тонн (+1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года); строительных грузов – 17,7 млн тонн (+8,1%); удобрений – 13,2 млн тонн (+3,3%); нефти и нефтепродуктов – 6,8 млн тонн (-2,4%); лесных грузов – 2,9 млн тонн (-3,4%); промышленного сырья – 1,4 млн тонн (-17,9%); химикатов и соды – 991,1 тысячи тонн (-5,8%); цемента – 684,1 тысячи тонн (+11,2%); лома черных металлов – 223,7 тысячи тонн (-8,7%); зерна – 73,1 тысячи тонн (+0,5%).