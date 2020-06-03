Погрузка на ОЖД в мае снизилась на 0,7%

На территории Октябрьской железной дороги (ОЖД) в январе-мае текущего года погружено 41,5 млн тонн грузов (+1,9% к соответствующему периоду прошлого года), сообщает пресс-служба магистрали.

За пять месяцев на ОЖД погружено: руды железной – 11 млн тонн (+3,9% по сравнению с соответствующим периодом 2019 года); строительных грузов – 10 млн тонн (+5,5%); удобрений – 8,1 млн тонн (+1,9%); нефти и нефтепродуктов – 4,4 млн тонн (+0,1%); лесных грузов – 1,8 млн тонн (-4,5%); промышленного сырья – 801,7 тысячи тонн (-19,7%); химикатов и соды – 636,1 тысячи тонн (+7,3%); цемента – 354,9 тысячи тонн (+9,5%); лома чёрных металлов – 138,5 тысячи тонн (+1,4%); зерно – 45 тыс. тонн (+8%).

По оперативным данным, погрузка в границах ОЖД в мае этого года составила 9 млн тонн, что на 0,7% меньше соответствующего периода 2019 года.