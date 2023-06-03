Погрузка на ОЖД в мае выросла на 8,4%

На Октябрьской железной дороге в мае текущего года было погружено около 9,3 млн тонн грузов, что превышает показатели аналогичного месяца 2022 года на 8,4%.

Как сообщает пресс-служба ОЖД, с января по май текущего года на территории ОЖД было погружено порядка 43 млн тонн грузов (+6,6% к аналогичному периоду прошлого года), в том числе 10,7 млн тонн строительных грузов (+16,6% к январю-маю 2022 года); 10,2 млн тонн руды железной и марганцевой (+16,3%); 9,9 млн тонн химических и минеральных удобрений (-1,4%); 4,4 млн тонн нефти и нефтепродуктов (-2,9%); 396,3 тысячи цемента (+7,1%); 265 тысяч тонн чёрных металлов (+2,2%); 113,3 тысячи тонн руды цветной и серного сырья (+5,6%).