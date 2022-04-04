Погрузка на ОЖД в марте сократилась на 2,4%

Объём погрузки на территории Октябрьской железной дороги в январе-марте 2022 года составил 23,2 млн тонн, что на 1,6% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении АО «РЖД».

За отчётный период на дороге погружено: удобрений – 5,9 млн тонн (+13,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года); руды железной – 5,4 млн тонн (-13,4%); строительных грузов – 4,5 млн тонн (-11,4%); нефти и нефтепродуктов – 2,6 млн тонн (+4,3%); лесных грузов – 719,6 тысячи тонн (-27,6%); промышленного сырья – 555,3 тысячи тонн (+10,5%); химикатов и соды – 331,8 тысячи тонн (-7,7%); лома чёрных металлов – 157,8 тысячи тонн (рост – более чем в 2 раза); цемента – 172,8 тысячи тонн (+9%); зерна – 32 тысячи тонн (+1,6%).

Погрузка в границах Октябрьской железной дороги в марте 2022 года составила 8,3 млн тонн, что на 2,4% меньше, чем в марте прошлого года.