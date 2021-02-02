Погрузка на ОЖД в январе 2021 года снизилась на 3,7%

Объём погрузки в границах Октябрьской железной дороги (ОЖД) в январе текущего года составил 7,6 млн тонн, что на 3,7% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба магистрали.

За отчётный период рост погрузки показали: удобрения – 1,7 млн тонн (+3,9%); химикаты и сода – 141,8 тысячи тонн (+11,4%); зерно – 14,5 тысячи тонн (рост более чем в два раза).

Снижение погрузки продемонстрировали: руда железная – 2,1 млн тонн (-4%); строительные грузы – 1,4 млн тонн (-6%); нефть и нефтепродукты – 808,5 тысячи тонн (-9,4%); лесные грузы – 305,2 тысячи тонн (-7,4%); промышленное сырьё – 165,3 тысячи тонн (-11,8%); чёрные металлы – 39,3 тысячи тонн (-17,3%); лом чёрных металлов – 21,8 тысячи тонн (-22,6%); цемент – 36,7 тысячи тонн (-30,9%); руда цветная и серное сырьё – 19,7 тысячи тонн (-28,8%).