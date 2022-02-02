Погрузка на ОЖД в январе 2022 года выросла на 1,1%

Объём погрузки на Октябрьской железной дороге в январе 2022 года составил 7,6 млн тонн, что на 1,1% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает пресс-служба ОЖД, с начала года увеличились показатели погрузки: удобрений – 2 млн тонн (+13,8% в сравнении с январем 2021 года); нефти и нефтепродуктов – 892,5 тысячи тонн (+10,4%); промышленного сырья – 187,1 тысячи тонн (+13,2%); цемента – 48,5 тысячи тонн (+31,9%); лома чёрных металлов – 44 тысячи тонн (рост – более чем в 2 раза).

Сократилась погрузка: руды железной – 1,8 млн тонн (-15,5%); строительных грузов – 1,4 млн тонн (-0,7%); лесных грузов – 271 тысяча тонн (-11,2%); химикатов и соды – 108,6 тысячи тонн (-23,4%); зерна – 12,4 тысячи тонн (-14,4%).