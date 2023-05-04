Погрузка на ОЖД в январе-апреле 2023 года выросла на 6,2% — до 33,7 млн тонн

Погрузка на Октябрьской железной дороге в январе-апреле 2023 года составила 33,7 млн тонн грузов, что на 6,2% больше показателя соответствующего периода прошлого года.

Как сообщает пресс-служба ОЖД, за четыре месяца погружено: строительных грузов – 8,2 млн тонн (рост в 1,2 раза к соответствующем периоду прошлого года); руды железной и марганцевой – 7,9 млн тонн (+9,8%); химических и минеральных удобрений – 8 млн тонн (+0,9%); нефти и нефтепродуктов – 3,5 млн тонн (-4%); цемента – 306,6 тысячи тонн (+15,7%); лома чёрных металлов – 220 тысяч тонн (+7,1%);чёрных металлов – 198,5 тысячи тонн (+2,4%).

По оперативным данным, в апреле текущего года в границах ОЖД погружено 9 млн тонн грузов, что превышает результат апреля 2022 года на 4,1%.