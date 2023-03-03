Мурманская область. Арктика (16+)03.03.23 14:30
Погрузка на ОЖД в январе-феврале 2023 года увеличилась на 8,7%
Погрузка на Октябрьской железной дороге в январе-феврале 2023 года выросла на 8,7%, составив 16,1 млн тонн/
Как сообщается в тelegram-канале магистрали, прирост погрузки с начала года зафиксирован по номенклатурам: химические и минеральные удобрения — погружено 4 млн тонн (+3,4%); руда железная и марганцевая — 4 млн тонн (+12,9%); строительные грузы — 3,6 млн тонн (увеличение в 1,4 раза);чёрные металлы — 109 тысяч тонн (увеличение в 1,3 раза); цемент — 118 тысяч тонн (увеличение в 1,4 раза).
В феврале этого года на станциях ОЖД погружено 8,1 млн тонн (+12,8%).
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