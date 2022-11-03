Погрузка на ОЖД в январе-октябре 2022 года снизилась на 3,2%, а в октябре отмечается рост на 1,6%

Погрузка на Октябрьской железной дороге в январе-октябре 2022 года, по оперативным данным магистрали, снизилась на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 84,2 млн тонн.

Как сообщает пресс-служба ОЖД, за 10 месяцев было погружено: 20,6 млн тонн химических и минеральных удобрений (+11,2% к январю-октябрю 2021 года); 21,6 млн тонн строительных грузов (+1,3%); 1,9 млн тонн промышленного сырья и формовочных материалов (+7,7%); 681 тысячу тонн лома чёрных металлов (рост почти в 2 раза); 586 тысяч тонн чёрных металлов (рост почти в 1,5 раза); 219 тысяч тонн цветной руды и серного сырья (+7,8%).

В октябре 2022 года в границах Октябрьской магистрали было погружено 9 млн тонн грузов, что на 1,6% больше, чем годом ранее.