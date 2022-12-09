Погрузка на ОЖД за 11 месяцев 2022 года снизилась на 3%

На Октябрьской железной дороге (ОЖД) в январе-ноябре 2022 года погружено, по оперативным данным, свыше 92,8 млн тонн грузов, что на 3% ниже по отношению к январю-ноябрю прошлого года

Как сообщает пресс-служба ОЖД, за 11 месяцев текущего года погружено: химических и минеральных удобрений – 22,6 млн тонн (+10,1%); лома чёрных металлов – 747,2 тысячи тонн (рост почти в 2 раза); чёрных металлов – 658,7 тысячи. тонн (рост почти в 1,5 раза); строительных грузов – 23,7 млн тонн (+1,9%); промышленного сырья и формовочных материалов – 2,1 млн тонн (+7,8%); руды цветной и серного сырья – 241,5 тысячи тонн (+8,5%); нефти и нефтепродуктов – 9,1 млн тонн (-6,2%); руды железной и марганцевой – 20,6 млн тонн (-13,8%).

В ноябре на ОЖД было погружено 8,6 млн тонн грузов, что на 1% меньше, чем за соответствующий период 2021 года.