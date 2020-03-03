Погрузка на ОЖД за 2 месяца выросла на 4% - до 15,6 млн тонн

Объём погрузки на территории Октябрьской железной дороги (ОЖД) в январе-феврале 2020 года составил 15,6 млн тонн, что на 4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба магистрали.

За отчётный период погружено: руды железной – 4,2 млн тонн (+1%); строительных грузов – 3,3 млн тонн (+13,6%); промышленного сырья – 334 тысячи тонн (-11,3%); лесных грузов – 666 тысяч тонн (-6,4%); нефти и нефтепродуктов – 1,7 млн тонн (+1,7%); лома чёрных металлов – 67,3 тысячи тонн (+29,1%); цемента – 111 тысяч тонн (+5,2%); удобрений – 3,2 млн тонн (+1,8%); зерна – 17 тысяч тонн (+43,2%); химикатов и соды – 255 тысяч тонн (+59,3%).

Погрузка в границах Октябрьской железной дороги в феврале 2020 года составила 7,7 млн тонн, что на 3% больше в сравнении с январем-февралем 2019 года.